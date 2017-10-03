Между Кубанью и Карачаево-Черкесией отремонтировали 15 км трассы

Завершена реконструкция участка автодороги Майкоп — Карачаевск, соединяющей Краснодарский край с курортными зонами в Архызского ущелья.

«На сегодняшний день работы по реконструкции дороги на участке 15 км завершены и ведется обустройство автотрассы, производится установка дорожных знаков, металлических ограждений, а также разметка дороги», — сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.

По данным управления Карачаевочеркесавтодора, в 2018—2019 годах планируют провести реконструкцию еще 15 км этой трассы, сообщает ТАСС.

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