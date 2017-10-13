Между Новороссийском и Латакией откроют морское грузовое сообщение

Сроки первых отгрузок пока неизвестны.

Предполагается, что в Новороссийск будут поставляться из Сирии импортные скоропортящиеся грузы, а через Латакию будут экспортироваться оборудование и генеральные грузы.

«Заключен договор на перевалку экспортных и импортных контейнеров с линией Новороссийск — Латакия. Данный грузопоток пока формируется. Предприятия группы НМТП… рассматривают все поступающие заявки и при наличии технической возможности подтверждают прием груза», — цитирует ТАСС пресс-службу Новороссийского порта.

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