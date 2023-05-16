Между Россией и Украиной возникла новая форма гибридной войны

Конфликт между Россией и Украиной показал, что войны больше не ведутся только на традиционном поле боя, поэтому Китай должен быть готов к гибридному противостоянию в различных социальных сферах – генерал Ван Хайцзян, начальник Западного командования ВСУ Китайская армия.

«С началом украинского кризиса появилась новая форма гибридной войны. «Военный конфликт стал неразрывно связан с сражениями в политической, финансовой, технологической областях, киберпространстве и познавательной деятельности», — цитирует его газета South China Morning Post.

Генерал пояснил, что китайские военные должны внимательно следить за развитием передовых технологий — искусственного интеллекта, информационных сетей и аэрокосмической отрасли.