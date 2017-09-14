Между Ростовом-на-Дону и Адлером запустили двухэтажный «олимпийский» поезд

Первый состав отправился из Ростова 13 сентября.

Новый поезд № 642/641 будет курсировать через день. В остальные дни по маршруту будут ходить обычные одноэтажные поезда.

Впервые двухэтажные пассажирские вагоны появились на ростовском вокзале осенью 2013 года. Их построили в рамках спецпрограммы к Олимпийским играм в Сочи и были проходящими, составы шли по маршрутам: Адлер — Москва, Адлер — Санкт-Петербург и Кисловодск — Москва — Адлер.

Особенность двухэтажного поезда заключается в том, что стоимость билета зависит от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест. Кроме того, новые вагоны способны вместить больше человек, чем одноэтажный: 64 места в купейном вагоне и 30 — в вагоне повышенной комфортности.

В каждом двухэтажном вагоне находятся три биотуалета, которые не закрываются на станциях, Wi-Fi и кондиционеры. В наличии также приспособление для подъема инвалидных колясок, а вагон-ресторан оборудован двумя лифтами: один предназначен для доставки готовых блюд в обеденный зал, а другой — для посуды, сообщает «Российская газета».

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