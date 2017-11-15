Между Сочи и Ставрополем начнет курсировать новый поезд

Круглогодичный поезд № 601/602 запустят с 10 декабря.

Такие меры приняли для удовлетворения спроса пассажиров, следующих на Черноморское побережье. Из Адлера поезд будет отправляться в 20:29, прибывать в Ставрополь — в 11:24. Отправление из Ставрополя запланировано в 18:43, прибытие в Адлер — в 8:54. Время в пути из Сочи составит 14 часов 55 минут, из Ставрополя — 14 часов 11 минут, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Осенью и зимой поезд будет курсировать один раз в четыре дня. Во время новогодних и майских праздников и летом — через день. В составе поезда десять купейных и пять плацкартных вагонов.

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