Между Сочи и Воронежем запустят прямое авиасообщение

Рейсы начнут выполнять с 27 октября в рамках осенне-зимнего расписания полетов.
Между Воронежем и Сочи будут курсировать 50-кресельные канадские самолеты CRJ-100/200. Вылететь из Сочи в Воронеж можно будет два раза в неделю — по вторникам и субботам.
Время в пути составит около двух часов. Авиасообщение между городами будет выполнять авиакомпания «РусЛайн».
Сезонные авиаперевозки продлятся вплоть до марта 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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