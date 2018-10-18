Между Сочи и Воронежем запустят прямое авиасообщение

Рейсы начнут выполнять с 27 октября в рамках осенне-зимнего расписания полетов.

Между Воронежем и Сочи будут курсировать 50-кресельные канадские самолеты CRJ-100/200. Вылететь из Сочи в Воронеж можно будет два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Время в пути составит около двух часов. Авиасообщение между городами будет выполнять авиакомпания «РусЛайн».

Сезонные авиаперевозки продлятся вплоть до марта 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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