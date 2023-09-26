Между Турцией и Азербайджаном подписано соглашение по проекту железной дороги

Даша 26.09.2023 В мире

Турция и Азербайджанская железная дорога подписали соглашение по проекту дороги

После встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхома Алиева между двумя странами были подписаны соглашения. Об этом сообщает издание “Анадолу”.

Сообщалось, что президент Эрдоган, находящийся в Нахчыване с однодневным визитом, встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Их беседа состоялась в Олий Меджлисе Нахчыванской Автономной Республики в формате один на один: «Я уверен, что этот проект будет успешно реализован и тем самым послужит интересам Азербайджана, Турции и других стран как одна из ветвей Среднего коридора”, – сказал Алиев.

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