Между Турцией и Азербайджаном подписано соглашение по проекту железной дороги

После встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхома Алиева между двумя странами были подписаны соглашения. Об этом сообщает издание “Анадолу”.

Сообщалось, что президент Эрдоган, находящийся в Нахчыване с однодневным визитом, встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Их беседа состоялась в Олий Меджлисе Нахчыванской Автономной Республики в формате один на один: «Я уверен, что этот проект будет успешно реализован и тем самым послужит интересам Азербайджана, Турции и других стран как одна из ветвей Среднего коридора”, – сказал Алиев.