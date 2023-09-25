Между Узбекистаном и Кипром пройдут политические консультации

Министр МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел переговоры с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом в Нью-Йорке.

У главы МИД Узбекистана есть собственный Telegram-канал, ряд вопросы были в повестке дня встречи с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.

В частности, обсуждались вопросы реализации имеющегося потенциала в узбекско-кипрских отношениях и расширения договорно-правовой базы сотрудничества. .

Кроме того, обсуждались вопросы проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел и укрепления межпарламентского диалога.