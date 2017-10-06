Международный фестиваль «Краснодарская камерата» соберет 220 музыкантов

Конкурс пройдет в Краснодарском государственном институте культуры (КГИК) с 9 по 12 октября.

Фестиваль «Краснодарская камерата» состоится в девятый раз, в нем примут участие 220 музыкантов из Краснодарского края, Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Астрахани, Красноярска, Ростова-на-Дону. Конкурс будет проходить по пяти номинациям: камерный ансамбль, фортепианный ансамбль, духовой ансамбль, струнный квартет и искусство аккомпанемента. Участниками станут как учащихся детских музыкальных школ, так и преподаватели и концертмейстеры.

Жюри возглавит пианист, профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского Александр Бондурянский.

Запланированы концертов членов жюри, московских и краснодарских музыкантов. Пианист из Германии Конрад Альбер проведет с участниками фестиваля творческую встречу. Завершится мероприятие церемонией высадки деревьев на аллее «Краснодарской камераты» в Чистяковской роще.

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