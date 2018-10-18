Международный фестиваль PhotoVisa стартовал на Кубани

В этом году ему исполнилось десять лет. Праздновать юбилей будут целый месяц в музеях, галереях и даже в торговых центрах Краснодара и Новороссийска.

В программе 35 выставок. Российские и зарубежные мастера покажут свои лучшие работы, проведут лекции и мастер-классы.

«Будут в этом году участники из Америки, из Аргентины, из других стран. Из Франции кто-то будет. Из Китая будет большая выставка в OZ Mall, я там выставлялась в 2015 году. В этом году выставка китайского фотографа очень интересная», — отметила художник-монументалист Екатерина Бубнова.

Церемония открытия фестиваля PhotoVisa состоялась в краевом художественном музее имени Коваленко. Экспозиции можно увидеть на 14 площадках. Есть среди снимков и по-настоящему уникальные. К примеру, коллекция аргентинца Анатоля Садермана и его сына. Ее покажут впервые в России. Порадует ценителей искусства и фоторепортаж из мастерской Пабло Пикассо, снятый американцем Фредериком Болдвином.

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