Международный уголовный суд в Гааге возбудил против России два дела о военных преступлениях в связи с вторжением на Украину — СМИ

Международный уголовный суд в Гааге возбудил два дела о военных преступлениях против России, связанных с вторжением на Украину. Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников издания, суд обвинил Россию в похищении украинских детей и подростков, а затем отправке их в российские лагеря перевоспитания, а также хочет обвинить в умышленное нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Собеседники NYT говорят, что суд потребует выдачи ордеров на арест нескольких человек. Кому будут предъявлены обвинения, пока неясно. Эксперты отметили, что есть вероятность, что обвинение будет предъявлено и Владимиру Путину.

Газета отмечает, что это первые международные обвинения против России с начала конфликта в Украине. Эксперты сообщили изданию, что вероятность судебного разбирательства мала, поскольку суд не может рассматривать дело заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.