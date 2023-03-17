Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

“Сегодня, 17 марта 2023 года, Международный уголовный суд Второй палаты предварительного следствия выдал ордер на арест двух лиц в связи с ситуацией в Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой. -Белова”, – сообщил Международный уголовный суд.

Международный уголовный суд “Путин и Львова-Белова” сообщил о подозрении в незаконной депортации украинских детей.

В четверг ООН Следственная комиссия признала депортацию украинских детей в Россию военным преступлением.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин несет ответственность за такие военные преступления, как незаконная депортация населения (детей) и незаконный вывоз населения (детей) с оккупированных территорий Украина», — говорится в пресс-релизе.

Судьи Международного уголовного суда добавили, что признали Путина как непосредственным участником этих преступлений, так и руководителем, совершившим эти преступления с его согласия или без его согласия. Имеет достаточные основания нести личную ответственность.