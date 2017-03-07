Международный женский день отметят почти в 30 странах мира

Праздник 8 Марта отмечают почти в 30 странах мира. В России на календаре этот день — выходной.

Представительницы прекрасного пола в предвкушении подарков, но история букетно-конфетного праздника началась в начале XX века совсем не как день красоты и вдохновения. Домохозяйки вышли на улицы Чикаго с перевернутыми вверх дном кастрюлями и тазами. Таким способом американки хотели привлечь к себе внимание общества и властей — требовали уравнять права с мужчинами.

Но статус международного этот день получил благодаря коммунистке Кларе Цеткин. Именно она, будучи лидером женской группы социально-демократической партии Германии, в 1910 году на международной конференции предложила учредить День солидарности трудящихся женщин всего мира.

Никаких душистых и красочных поздравлений тогда не было, женщин просто раньше отпускали домой, вручали грамоты. Магазины иногда предлагали скидки — правда, не на косметику, а на обувь. Калоши были актуальны в те времена.

Постепенно праздник утратил политическую окраску и оттенок феминизма. Традиция дарить конфеты и открытки пришла в советское время. С тех пор список приятных сюрпризов стал только пополняться, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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