МИБ: в столице собрана налоговая задолженность на 1,5 млрд сумов

Известно, что налоги делают нашу страну более профи и образ жизни нашего народа «тратится на содержание».

Однако некоторые физические и юридические лица забывают о своих обязательствах и намеренно не платят свои налоговые долги. Это, в свою очередь, приводит к обязательному взиманию налогов.

Ташкентская городская администрация и ее областные управления Исполнительного бюро при Генеральной прокуратуре ведут активную работу по ускорению исполнения исполнительных документов, связанных с взысканием налоговой задолженности предпринимателей.

В частности, за 6 месяцев текущего года выполнено более 11 000 из 25 000 исполнительных документов по взысканию налогов на сумму 2,2 млрд сумов, взыскана налоговая задолженность на 1,5 млрд сумов.

Например, согласно исполнительному документу, в пользу Юнусабадской районной государственной налоговой инспекции за счет средств Общества с ограниченной ответственностью “ЧП” намечалось взыскание задолженности в размере 2,6 млрд сумов.