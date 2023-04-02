МИД Азербайджана: Угрозы Ирана не могут напугать Баку

Угрозы Ирана не могут запугать Азербайджан. Любая агрессия будет предотвращена!

Следующее заявление сделал официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления пресс-секретаря МИД Ирана Насера ​​Канани. «Военные учения на границе Азербайджана, полеты военной авиации вблизи госграницы, заявления иранских официальных лиц в адрес Азербайджана, видеосъемка угроз в адрес Азербайджана с участием детей со стороны иранских структур, таких как Корпус стражей исламской революции (КСИР), и, наконец, Одной из них является совершенное террористическое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране”, – сказал дипломат.

Он сказал, что тесное сотрудничество между Ираном и Арменией также остается угрозой для региона.

Как напомнил Гаджизаде, Тегеран на протяжении 30 лет молча наблюдал за оккупацией Арменией территорий Азербайджана. «Иран закрывает глаза на оккупацию Карабаха и Восточного Зангезура, разграбление территорий Азербайджана, разрушение и осквернение 65 из 67 расположенных там мечетей», — сказал Гаджизаде.

Его комментарии. отметил, что, несмотря на военную помощь Ирана Армении, в 2020 году азербайджанская армия нанесла поражение армянской армии. “Отныне любая агрессия и провокации против Азербайджана будут решительно пресекаться”, – заверил Хаджизаде, подчеркнув, что это очередная попытка, направленная на это.