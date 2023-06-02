МИД Франции: Захарова не имеет права говорить о правах человека

Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции, заявила, что Мария Захарова “не имеет полномочий” говорить о правах человека.

Она заявила, что российские власти должны быть судимы за преступления.

Отвечая на вопрос агентства “Анадолу” о реакции МИД России на применение чрезмерной силы в отношении критиков французской энергетической компании TotalEnergies, Лежандр заявила, что «Захарова не в состоянии говорить о правах человека».

Кроме того, Анн-Клер упомянула «ордера на арест российских должностных лиц за военные преступления и преступления против человечности» в связи с война в Украине.

Парижская полиция ранее провела собрание акционеров TotalEnergies. Применила слезоточивый газ против климатических активистов на акции протеста возле.