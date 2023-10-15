МИД Ирана напомнил Израилю, что “Хезболла” готова присоединиться к борьбе

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиян предупредил Израиль, что, если страна не прекратит нападения на сектор Газа, конфликт будет расширяться дальше, и к битве может присоединиться и ливанское движение “Хезболла”.

Об этом он заявил журналистам в Бейруте, сообщает Politico.

Как напоминает издание, Израиль считает Хезболлу самой серьезной прямой угрозой. По оценкам Израиля, организация располагает около 150 тысячами ракет, в том числе высокоточными.

Кроме того, в операции, в которой участвуют тысячи боевых истребителей, задействованных в сирийском конфликте, «военные беспилотники различных типов. “тоже имеется”, – говорится в материале.