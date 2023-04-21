МИД Китая призвал страны мира не вмешиваться в отношения Пекина и Москвы

Никто не имеет права вмешиваться в отношения между Россией и Китаем, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом сообщает «РБК».

«Китай и Россия всегда следовали принципам неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, у нас взаимное уважение между крупными странами. развивает отношения нового типа, основанные на мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве», — заявил представитель МИД, подчеркнув, что ни одна страна не может вмешиваться в отношения между Россией и Китаем.

Он отреагировал на последнее заявление главы Минфина США о «партнерстве» между Пекином и Москвой.

Вань Вэньбинь заявил, что «Китай всегда относился к делу честно и беспристрастной позиции по отношению к Украине”, – добавил он, выдвинув идею мирных переговоров. Он отметил, что такая позиция «полностью отличается от практики ряда стран, применяющих двойные стандарты и продолжающих подливать масла в огонь». Глава МИД Китая, в частности, призвал США снизить напряженность конфликта в Украине.