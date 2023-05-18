МИД Китая прокомментировал визит Трусса на Тайвань

<p Проигравшие британские политики используют Тайвань для напоминания о себе, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге в среду, комментируя визит бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на Тайвань.Информационное агентство сообщило, что Трасс прибыл на Тайвань Во вторник вечером для пятидневной поездки, став первым бывшим британским лидером, посетившим остров за 27 лет. Посольство Китая в Лондоне заявило, что визит был «политическим шоу» и провокационным ходом, который не принесет пользы Лондону.