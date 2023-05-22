МИД Китая прокомментировал запрет на закупку продукции Micron

Проверка американской полупроводниковой компании Micron привела к тому, что правительство Китая запретило операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукты компании в качестве меры национальной безопасности, заявил официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Понедельник. на недавнем брифинге.

Администрация киберпространства Китая заявила в воскресенье, что американская полупроводниковая компания Micron не прошла аудит кибербезопасности и что операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить покупать продукцию компании.

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«Хотел бы подчеркнуть, что due diligence направлен на предотвращение проблем, связанных с обеспечением кибербезопасности продукции, угроз безопасности основной информационной инфраструктуры страны, что является необходимой мерой по обеспечению национальной безопасности», — говорится в сообщении. дипломат.