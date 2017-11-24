МИД попросил россиян проявлять осмотрительность в Египте в связи с терактом

Ведомство выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Заявляем о нашей полной солидарности с руководством и народом Египта в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом. Уверены, что террористам не удастся запугать население, вселить в сердца граждан дружественного государства чувство страха и неуверенности в будущем», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве заявили, что осуждают варварское преступление на египетском Синае и подтверждают принципиальную позицию России категорического неприятия и осуждения любых террористических актов, вне зависимости от мотивов, которыми руководствуются исполнители. МИД готово к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Египтом, другими ответственными членами международного сообщества в деле обеспечения эффективного отпора террористической угрозе.

Министерство напомнило о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте. Россиян просят проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности, сообщает пресс-служба МИД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Египте 24 ноября боевики атаковали мечеть. Погибли 155 человек, 120 пострадали.

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