МИД Республики Чад: стране нужна помощь России в борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Республики Чад Мохамед Салих Назиф заявил, что страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризм и ждет конкретных предложений.

Об этом сообщает РИА Новости.

“Мы слышали заявление Лаврова, но конкретных предложений от России пока не видели”, – отметил дипломат. сказал.

В то же время он добавил, что Москва и Нджамена должны подписать соглашение в сфере совместной борьбы с терроризмом.

По его словам, это направление является одним основных направлений для Чада, а также обучение чадских студентов в России.