Почетную грамоту главе города Евгению Первышову вручил руководитель представительства МИД России в Краснодаре Сергей Скородумов.

Мэра наградили за высокие достижения в развитии международного торгово-экономического сотрудничества Краснодара, большой личный вклад в расширение побратимских связей и повышение авторитета города за рубежом.

По словам Первышова, Краснодар активно развивает международные контакты и прошедшие два года в этом плане были успешными и продуктивными.

«В Краснодаре состоялось одно из важнейших событий российско-германских отношений в 2017 года. Мы подписали договоры о побратимстве и партнерстве с Нанси и Вельсом», — подчеркнул мэр.

Он отметил, что это еще раз доказывает, что Краснодар открыт для международного диалога, нацелен и дальше выстраивать тесное и эффективное сотрудничество с иностранными городами в самых разных областях, сообщает пресс-служба мэрии.

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