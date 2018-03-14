МИД РФ назвал заявление Мэй беспрецедентно грубой провокацией

В Москве расценивают объявленные Лондоном меры в отношении России в связи с «делом Скрипаля» как беспрецедентно грубую провокацию.

«Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте 14 марта о мерах «наказания» России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами», — говорится в заявлении российского МИД.

По мнению дипломатов, британские власти в очередной раз попытались развязать «огульную антироссийскую кампанию», пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией», — говорится в сообщении ведомства.

Ответ России на примененные Лондоном ограничительные меры против Москвы не заставит себя ждать, сообщает «Интерфакс».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль 5 марта пострадал в результате воздействия неизвестного вещества в британском городе Солсбери.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. У российских дипломатов, которым предписано покинуть страну, будет неделя на то, чтобы сделать это, сообщила британский премьер.

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