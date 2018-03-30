МИД РФ объявил о высылке из России дипломатов из 23-х стран

Россия также оставила за собой право ответить на действия Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории.

«В МИД России 30 марта были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии», — говорится в сообщении российского МИД.

Им вручили ноты протеста и заявили, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за «дела Скрипалей» российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. У российских дипломатов, которым предписано покинуть страну, будет неделя на то, чтобы сделать это, сообщила британский премьер.

МИД РФ назвал заявление Мэй беспрецедентно грубой провокацией.

В ответ на действия Лондона Москва выслала 23 британских дипломатов. Более 14 стран выслали около 100 российских дипломатов.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль 5 марта пострадал в результате воздействия неизвестного вещества в британском городе Солсбери.

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