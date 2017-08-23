МИД России начал готовить контрмеры против американских санкций

Власти США 22 августа ввели новые ограничения в отношении отдельных граждан РФ.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что все новые санкции против России вводятся со времени работы администрации президента Барака Обамы и не прекращаются до сих пор. Сергей Рябков выразил надежду на то, что американская сторона осознает бесперспективность «раскручивания санкционной спирали».

Министерство финансов США 22 августа ввело индивидуальные ограничения против четырех граждан РФ из-за торговых контактов с КНДР. Санкции также коснулись российской фирмы «Гефест-М». В санкционные списки за связи с Северной Кореей попали всего шесть человек и некоторые компании из Китая, Сингапура и Намибии.

Отношения между США и КНДР сильно обострились из-за северокорейских ядерных испытаний. КНДР нарушает принятые в ООН принципы нераспространения ядерного оружия и пригрозила нанести удар по американской базе на острове Гуам в Тихом океане. Из-за регулярных испытаний ракет и бомб Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение санкций против Северной Кореи, сообщает «Интерфакс».

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