МИД России считает, что ответственность за подрыв автомобиля пропагандиста Захара Прилепина лежит на украинской власти и “их спонсорах на Западе, в первую очередь США”. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ведомстве отметили, что расследование взрыва еще продолжается. Однако МИД России считает уже очевидным, что «это организовал киевский режим и его кураторы на Западе».

Кроме того, по мнению российских дипломатов, из-за того, что Вашингтон официально не осудил взрыв автомобиля Прилепина, «американские чиновники разоблачают себя».

Напоминаем, что 6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин. В результате водитель погиб, а сам пропагандист получил тяжелые ранения.

В течение нескольких часов российские силовики задержали двух человек, один из которых после допроса оказался исполнителем покушения. объявил.

Украина пока не подтвердила свою причастность к убийству, но и не опровергла ее.