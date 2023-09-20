МИД России: военные учения, запланированные НАТО на 2024 год, являются подготовкой к войне

“Военные учения, запланированные НАТО на 2024 год, — это подготовка к войне с Россией”. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Он заявил, что данные учения являются провокацией и демонстрацией силы: «Эта демонстрация силы является попыткой оказать военное и политическое давление на Россию. Нет сомнений, что это часть подготовки к военному конфликту с Россией.

По мнению замминистра, происходящие процессы показывают важность укрепления западных и северо-западных границ России.