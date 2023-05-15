МИД России заявил, что Москва может выйти из Арктического совета

Россия может выйти из Арктического совета в случае деструктивного поведения Запада и нарушения ее прав как члена организации. Упомянул Николай Корчунов.

“Вопрос о приглашении сторона мероприятий, организованных во время норвежского председательства, не обсуждалась. При этом хотел бы подчеркнуть, что неприглашение представителей России на мероприятия Арктического совета означает нарушение ее прав как государства-члена, и в этом случае будет продолжено участие нашей страны в Арктика. Деятельность этой организации будет невозможна», — добавил Корчунов.

Ранее РФ передала председательство в организации Норвегии с 2021 по 2023 год.

«Сейчас В Арктическом совете его будущее полностью зависит от норвежского председательства и поддержки тех коллективных подходов, на которых всегда основывалась работа совета», — сказал он.

Как отметил дипломат, Москва будет зависеть от дальнейшее развитие ситуации в Арктическом совете и соблюдение интересов России, исходя из необходимости делать.

Арктический совет является форумом между арктическими странами, коренными народами Арктики и другими жителями Арктики. Арктика по общим арктическим проблемам, в частности, устойчивому развитию и защите арктической окружающей среды, является основным межправительственным форумом, способствующим сотрудничеству, координации и взаимодействию в Арктике.

Арктический совет состоит из восьми арктических стран: Канада, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США.