МИД Украины обвинил лидеров стран СНГ в «недружественном шаге».

<img src="/wp-content/uploads/2023/05/052aa221f08e6ad53bff05f7ac2b7bd7.jpg" title="МИД Украины обвинил руководителей стран СНГ в "недружественном шаге" alt="МИД Украины обвинил руководителей страны СНГ """ сделали заявление относительно его участия.

“Участникам была показана российская военная техника, которая последние десять лет участвует в необоснованной агрессивной войне России против Украины”, говорится в сообщении.

МИД Украины Президент России Владимир Путин в своем выступлении заявил, что «оправдывает убийства украинцев, разрушение украинских городов и сел, похищение украинских детей, репрессии против жителей оккупированных украинских территорий. “На территорию Украины было выпущено 25 крылатых ракет, в том числе 15 – в сторону Киева, чтобы причинить больше смертей и больше разрушений на украинской земле”, – говорится в сообщении.

Участие лидерами этих стран в заявлении это оценивается как «недружественный шаг по отношению к Украине, проявление неуважения к народу Украины, который борется за свою жизнь и свободу». Дорога к войне открыта, но мы нанесли удар по международному терроризму, мы защитим народ Донбасса, мы обеспечим свою безопасность», — сказал он.