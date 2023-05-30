МИД Великобритании об атаке на Москву: они имеют на это право

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет законное право защищать себя и может применять силу за пределами своих границ.

Телевидение Sky News сообщило, что сегодня в Москву прилетел беспилотник. и имеет ли право Украина нападать на российскую территорию, Клеверли заявил, что не будет спекулировать о характере нападения.

В то же время британский министр отметил: ” Украина. У нее есть законное право сделать это в пределах своих границ, но она также имеет право применять силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России направить силу против самой Украины».