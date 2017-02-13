Михаил Галустян стал послом Всемирных военных игр в Сочи

Президент Федерации военно-тактических игр России, артист Михаил Галустян в феврале стал послом III зимних Всемирных военных игр.

«С министерством обороны меня связывает тесная дружба, и я всегда с большим вниманием отношусь к их социально-общественным проектам», — пояснил Галустян.

Он напомнил, что в 2016 году возглавил Федерацию военно-тактических игр и принимаю активное участие в подготовке всероссийской военно-тактической игры движения «Юнармия», сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее послами Всемирных военных игр также стали двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева и двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду подполковник Дмитрий Саутин, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи в 2017 году с 22 по 28 февраля. В соревнованиях примут участие ски-альпинисты из восьми стран. Вход на соревнования будет свободным.

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