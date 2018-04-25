Микрорайон «Мертвый город» в Горячем Ключе частично газифицировали

25 апреля в 08:49

Пока топливо провели в один дом, на очереди еще семь. Строить подземную магистраль начали еще в 2003 году, но тогда работы остановились.

Для реанимации коммуникаций потребовалось несколько месяцев. Сначала пришлось искать топливную артерию, ее местонахождение и глубина не соответствовали документам 15-летней давности. Затем трубу откопали, проверили на прочность и герметичность. Из бюджета Горячего Ключа на это выделили 1,5 млн рублей.

«У нас маленький котел, надо каждые полчаса подкидывать дрова. Мы первым делом включили отопление. Батареи стали теплые, мы были счастливы», — рассказала жительница станицы Саратовской Людмила Басалыко.

Провести газ в скором времени смогут еще 120 многодетных семей, которые получили земельные участки в районе «Мертвого города». На 2018 год запланирован ввод в эксплуатацию двух газовых артерий — в селе Безымянном и Военсовхозе.

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