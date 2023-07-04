Миллиарды и золото вернули Пригожину

Вагнеровский лидер Евгений Пригожину 24 июня после его мятежа и «марша справедливости» на российских территориях вернули 10 миллиардов рублей, изъятых при обысках в его кабинетах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, изначально российские силовики не собирались возвращать 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота. Деньги собирал водитель Пригожина по официальной доверенности. Неизвестно, как прошел процесс. По предварительной информации, он сам был в Москве по выходным на “встречах”.

После восстания, организованного Евгением Пригожиным, его судьба, как и судьба организации, под вопросом. Президент России Владимир Путин открыто назвал Пригожина предателем и предателем, напоминает издание. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Пригожин и часть его наемников уехали в Беларусь.