Миллионы людей будут голодать: Азия и Африка страдают без российских удобрений

Санкции мешают работе компаний-экспортеров и вызывают глобальный продовольственный кризис.

Антироссийские санкции больше влияют на Азию и Африку, Запад должен их скорректировать, считает политолог Камран Бокхари. Иначе последствия будут катастрофическими — разразиться серьезнейший продовольственный кризис.О том же самом говорят и во Всемирной продовольственной программе (ВПП), крупнейшей в мире гуманитарной организации.

Уже сейчас санкции против РФ нанесли тяжелый удар по глобальной продовольственной безопасности, пишет японское издание Nikkei. От поставок российского зерна и удобрений сильно зависят Индонезия и Мьянма. А от нехватки продуктов больше всего страдают Шри-Ланка и Пакистан, которые, к тому же, испытывают финансовые трудности.

«Западным политикам необходимо скорректировать антироссийские санкции, — считает политолог Камран Бокхари. — Это важно для того, чтобы предотвратить продовольственный кризис».

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Страны Европы и США поспешили ввести санкции, они руководствовались политическими мотивами, но не продумали все возможные экономические последствия. Это уже видно по тому, как санкции сказались на Европе, усугубив давние ошибки европейских политиков.

Ну а в Азии и Африки ситуация намного хуже. Ситуацию усугубила погода. Сильные наводнение в Пакистане, Камбодже, Лаосе и Мьянме уничтожили значительную часть местных запасов зерна. Только в Пакистане наводнения затопили около 77 700 квадратных км сельскохозяйственных угодий.

В Шри-Ланке с тех пор существует проблема отсутствия продовольственной безопасности — президент Готабая Раджапакса резко запретил использование химических удобрений и пестицидов в апреле 2021 года на фоне нехватки иностранной валюты для оплаты импорта, назвав это изменение переходом к органическому земледелию.После начала войны в Украине нехватка продовольствия только усилилась.

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До начала специальной военной операции Шри-Ланка, Пакистан, Бангладеш импортировали большое количество российских удобрений, до 40% импорта зерна был из РФ. И хотя «зерновую сделку» продлили, но ход СВО непредсказуем, поэтому есть опасения, что могут пострадать транспортные перевозки. Именно поэтому страны Азии стремятся нарастить собственное производство зерновых. Конечно, для этого нужны удобрения, много удобрений.

Россия является одним из крупнейших производителей удобрений в мире. На нё долю приходится 23% мирового производства аммиака, 21% — карбоната калия, 14% — мочевины и 10% фосфатов. Эти удобрения смогли бы многократно увеличить урожай зерновых. Нормальным поставкам сейчас мешают антироссийские санкции — ограничения против акционеров компаний-производителей, транспортные проблемы, трудности международных денежных переводов и так далее.

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Бокхари уверен, что удобрения и компании, которые их производят и экспортируют не должны находиться в санкционном списке Запада. Это поможет увеличить производство продовольствия во всём мире. Главный довод политолог в том, что по сравнению с нефтью и газом налоговые поступления от продажи удобрений ничтожно малы, поэтому российское правительство не получит от этого существенной выгоды.

Конечно, от нехватки удобрений зависят не только страны Азии, но и еще множество стран во всем мире. По данным ВПП, 49 млн человек в 49 странах уже находятся на грани голода. Ситуацию усугубляет дефицит удобрений в мире. По данным организации, цены на удобрения выросли на 199% с мая 2020 года. Частично это связано с украинским конфликтом, но не совсем, так как цены на продукты питания, топливо и удобрения уже достигли рекордных уровней к концу 2021 года.

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«В 2023 году может возникнуть серьезный кризис с нехваткой продовольствия, поскольку глобальный дефицит удобрений, климатические потрясения и конфликты подрывают производство продовольствия», — отмечают в ВПП.

По данным Нью-йоркской аналитической платформы Gro Intelligence, мировое производство кукурузы, риса, сои и пшеницы сократится на 2,4 процента в 2022 году из-за нехватки удобрений. По данным ВПП, в пересчете на калории этого достаточно, чтобы накормить 282 млн человек в течение одного года.

При этом, как отмечают в организации, Россия помогает странам Африки, бесплатно отдавая им удобрения (гуманитарная партия удобрений отправлена пермской компанией «Уралхим-Уралкалий»). Но этого всё равно мало. Последствия для Африки могут быть критическими, тем более, что местные заводы «адаптируют» импортные удобрения, смешивая компоненты с местными фракциями.

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«Без беспрепятственного экспорта удобрений нельзя добиться максимальных урожаев, — отмечают в ВПП. — Сокращение ежегодного использования азотных удобрений в 48 странах, наиболее подверженных риску, может привести к потере до 30 млн тонн основных культур».

В глобальном масштабе сокращение составит 66 млн тонн, что приведет к ужасным последствиями для миллионов людей, которые из-за глобального продовольственного кризиса уже не знают, когда они будут есть в следующий раз.

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