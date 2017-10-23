Минэкономразвития назвало три ключевых вызова для экономики России

При разработке стратегии социально-экономического развития страны до 2035 года будут учитывать демографические, технологические и геополитические факторы.

Замминистра экономического развития Олег Фомичев сообщил, что это три ключевых вызова для экономики России. Минэкономразвития рассчитывает завершить в 2017 году работу над стратегией социально-экономического развития до 2035 года.

«Идущая промышленная революция и новый технологический уклад меняют облик не просто отдельных секторов экономики. Они меняют повседневную жизнь, облик государственного управления и социальной сферы. В принципе через 15-20 лет мы в технологическом плане будем жить абсолютно в другом обществе. Это климатические вызовы. И для нас в среднесрочной перспективе это вызовы геополитические», — сказал Фомичев.

Он отметил, что существуют внутренние вызовы, например, управленческие. Они требуют эффективной системы управления на различных уровнях. По мнению замминистра, это вызовы собственной экономической эффективности, сырьевой модели развития, сообщает РИА «Новости».

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