Минэкономразвития спрогнозировало снижение цен на продукты в августе

Дефляция в августе может составить 0,2%.

По мнению финансовых аналитиков, к этому приведет снижение цен на плодоовощную продукцию на 5-10%. Причина ослабления дефляции в том, что высокий сезон урожая может оказаться менее значимым по сравнению с прошлым годом. Также на цены окажут повышательное давление увеличение стоимости топливных товаров и ослабление курса рубля в апреле этого года.

По мнению экспертов, определенный вклад в инфляцию внесут снижение ключевой ставки ЦБ в начале этого года, а также усиление потребительского спроса вследствие роста кредитования. При этом дефляция все же произойдет — на нее повлияет удешевление овощей и фруктов в результате массового поступления на рынок.

В прошлом году из-за холодной погоды в мае-июне часть урожая созрела позже обычного. В результате в августе 2017 года произошло резкое увеличение поставок, что привело к обвалу цен, дефляция продолжилась и в сентябре (на 0,1%). В этом году в связи с относительно нормальными погодными условиями будет более равномерная динамика поставок плодоовощной продукции, из-за чего и сезонная дефляция окажется меньше. В сентябре рост потребительских цен составит 0,1-0,2% за месяц.

Несмотря на общее ускорение инфляции в этом году в Минэкономразвития и ЦБ уверены, что она уложится в 4%. МЭР ожидает роста стоимости товаров и услуг в этом году на 3,1%, ЦБ — на 3,5-4%. По мнению регулятора, в 2018 году на ускорение роста цен повлияет и повышение НДС с 18 до 20% с 2019 года, поскольку частично этот эффект начнет проявляться уже сейчас.

По последней оценке Росстата, увеличение цен с начала года составило 2%. В июне больше всего подорожала морковь, капуста и свекла — от 19 до 23%. Также на 4,6% возрос в цене сахар, на 1,7% — мясо. На 23-25% подешевели огурцы и помидоры. На 4,6% снизились цены на яйца, на 3,4% — на бананы, а на 3,1% — на чеснок.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция будет колебаться до 2020 года. Самый большой рост она покажет в следующем году — 4,3%. В 2020 году она замедлится до 3,8%, а в период 2021-2024 годов этот показатель будет держаться на целевом уровне в 4%, пишут «Известия».

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