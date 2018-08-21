Минэнерго предложило с июля 2019 года повысить тарифы ЖКХ на 4%

Об этом заявил 21 августа замглавы ведомства Вячеслав Кравченко.

Минэнерго РФ рекомендовало после повышения ставки НДС увеличить тарифы ЖКХ с января на 1,7%, а с июля 2019 года — на 4%.

«Мы предлагаем с января индексировать на 1,7%, а с июля — по инфляции, как оно и было предусмотрено. Минэкономразвития предлагает индексировать на 2,4%, но это ниже инфляции. Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции: 4% в соответствии с ранее принятыми решениями», — цитирует Кравченко «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минэкономразвития разработало свои предложения об индексации коммунальных тарифов в связи с повышением НДС с 18% до 20%. Закон об этом подписал 4 августа Президент России Владимир Путин.

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