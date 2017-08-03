Минэнерго: причиной отключения света на Кубани и в Крыму стало ДТП

О причинах блэкаута в двух регионах рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

«По предварительным данным, в результате короткого замыкания, работы большегрузной машины, которая задела провода в Кубанской энергосистеме, произошло отключение линии электропередачи и срабатывание релейной защиты автоматики, что в свою очередь повлекло также отключение потребителей для сохранения работы энергооборудования и энергосетей», — доложил Новак президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.

Министр отметил, что потребителей обеспечили электроснабжением в течение трех часов, и работа энергомоста в Крым была восстановлена, сообщает пресс-служба Кремля.

«По предварительным данным, отключение линии энергопередачи в Кубанской энергосистеме и срабатывание релейной защиты автоматики произошло в результате ДТП с участием большегрузной машины», — говорится на сайте Минэнерго.

Это второй случай, когда ДТП с грузовиком обесточило Крым. В мае 2016 года авария и обрыв проводов произошел на самом полуострове, в итоге весь Крым ненадолго оставался без электроэнергии, передает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крупных городах Крыма днем 28 июля произошло отключение электроэнергии. В Минэнерго заявили, что свет в Крыму отключился из-за жары в Краснодарском крае. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев опроверг заявление ведомства и заявил, что причина отключения — сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС.

Подачу электроэнергии в Крыму полностью восстановили в тот же день.

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