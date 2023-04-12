Минэнерго США повысило цены на нефть марки Brent на 4% на 2023 год

Министерство энергетики США повысило прогноз цены на нефть марки Brent в 2023 году на 3,7% до $85,01 за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в $82,95. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, сообщает ТАСС.

К концу года ожидается, что цена Brent превысит $86 за баррель, а в 2024 году котировки достигнут $81,21 за баррель.

Ожидается, что цена нефти WTI составит $79,24 за баррель в 2023 году и $75,21 за баррель в 2024 году.

Кроме того, Министерство Энергия-2023 повысила прогноз суточной добычи нефти в стране на 100 тысяч баррелей до 12,54 миллиона баррелей в сутки, что на 660 тысяч баррелей в сутки больше, чем в 2022 году. Ожидаемый объем добычи в 2024 году — 12,75 млн баррелей в сутки (+120 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущими оценками).