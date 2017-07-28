Минэнерго: свет в Крыму отключился из-за жары в Краснодарском крае

Ведомство назвало причиной аварии аномально высокие температуры в Юго-Западном районе региона.

В крупных городах Крыма днем 28 июля произошло отключение электроэнергии. Света нет в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах, пишет «Крыминформ».

В настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий. Ситуация находится на особом контроле заместителя министра энергетики Андрея Черезова. По его словам, на 15:10 по московскому времени подали 160 МВт. В 14:55 включили две из четырех КВЛ-220 кВ: Тамань — Камыш-Бурун и Тамань — Кафа 2 цепь.

Энергоснабжение всех потребителей полуострова Крым будет восстановлено в ближайшее время, сообщает пресс-служба Минэнерго.

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