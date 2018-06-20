Минфин планирует пересмотреть минимальные розничные цены на водку

Также планируется впервые установить минимальные розничные цены для вина и винных напитков.

Росалкогольрегулирование уже проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного.

Соответствующие документы 16 мая направили производителям спиртного, сейчас ведомство собирает данные. Эксперты прогнозируют, что МРЦ будут пересмотрены в сторону увеличения.

Последний раз МРЦ на водку Минфин устанавливал в 2017 году (в рознице — 205 рублей за 0,5 л), коньяк (371 рубль за 0,5 л), плюс в 2016 году на шампанское (164 рубля за 0,75 л), пишут «Известия».

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