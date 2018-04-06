Минфин поддержал идею обязательного страхования пассажиров такси

06 апреля в 09:15

Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний, будем с комитетом их обсуждать», — сказал Моисеев.

Он объяснил, что предыдущая версия законопроекта об обязательном страховании пассажиров такси предлагала создание агрегатора, который мог быть избыточной нагрузкой для операторов такси и послужить выдавливанию легальных операторов с рынка.

Такси — единственный вид пассажирского транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков. В результате пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, где максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей, в то время как по закону об ОСГОП это 2,025 млн рублей.

Группа депутатов 29 марта внесла в Госдуму законопроект о включении легковых такси в систему обязательного страхования ответственности перевозчиков, сообщает ТАСС.

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