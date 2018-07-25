Минфин предложил изменить закон «Об ОСАГО»

В поправках рекомендовали отвязать цену полиса от региона и мощности машины, ввести надбавку для агрессивных водителей и повысить выплаты.

Сейчас цена ОСАГО определяется исходя из базового тарифа с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев, регион и мощность двигателя. Законопроект отменяет два самых спорных коэффициента — мощности и региональный. Вместо них Минфин предложил новые.

На стоимость полиса будет влиять стиль вождения: нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения. Увеличить стоимость полиса ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок — кроме тех, что зафиксированы камерами.

При этом стоимость полиса в любом случае не должна будет превышать верхнюю границу установленного Центробанком базового тарифа более чем втрое. Разрабатывать требования к структуре тарифов и максимальные значения коэффициентов будет ЦБ.

Еще одна поправка — переход на разные типы полисов с разными лимитами выплат. Поправки содержат три варианта: нынешние 400 тыс. рублей за вред имуществу и 500 тыс. рублей — жизни и здоровью или по 1 млн или 2 млн рублей. Но оформить полис с большими выплатами можно только с согласия страховщика.

Также в предложении Минфина есть пункт о том, что приобрести ОСАГО можно будет сразу на три года и страховщик не сможет в этом отказать, пишет «КоммерсантЪ».

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