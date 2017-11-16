Минфин предложил ввести уголовное наказание за ввоз санкционной продукции

Законопроект предусматривает внесение поправок в статью Уголовного кодекса РФ о контрабанде.

По мнению авторов инициативы, введение уголовной ответственности за ввоз в страну санкционной продукции, повысит эффективность соблюдения продэмбарго.

В Минфине отметили, что необходимо усилить борьбу с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, в частности лесоматериалов. Для этого ведомство предложило ввести в Уголовный кодекс 226.2 статью, которая определит наказание для нарушителей этого запрета, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия 7 августа 2014 года ограничила импорт сельскохозяйственных и продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, фрукты, овощи, сыры и молочная продукция, орехи и ряд других продуктов.

Президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов с 6 августа 2015 года. Уничтожением санкционной продукции начали заниматься Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Федеральная таможенная служба.

Правительство РФ в июле продлило продуктовое эмбарго. Запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия будет действовать по 31 декабря 2018 года. В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка запрещенных к ввозу в Россию продуктов.

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