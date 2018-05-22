Минфин проработает вопрос о снижении акцизов на топливо

По словам начальника управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрия Махонина, это позволит сдержать рост цен на внутреннем рынке России.

Предполагается, что акцизы снизят на 3 тыс. рублей за 1 т бензина и на 2 тыс. рублей за 1 т на дизель.

«Было принято решение у вице-премьера Дмитрия Козака о снижении акцизов для бензина. Протоколом совещания дано поручение согласиться с позицией ФАС и Минэнерго по снижению акциза», — сказал Махонин.

Минфин проработает вопрос до 1 июля, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Медведев представил Путину состав нового Правительства РФ. Козака назначили вице-премьером.

Все новости по теме:

Теракт в Ницце

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник