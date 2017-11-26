Минфин: реальная зарплата в России в 2018 году вырастет более чем на 4%

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что заработная блата бюджетников в следующем году увеличится на 15-20%.

«Если мы говорим о бюджете следующего года, у нас реальные заработные платы — то есть зарплаты над инфляцией — вырастут больше, чем на 4%», — сказал глава Минфина.

По его словам, рост зарплат бюджетных работников не будет поглощен инфляцией. Силуанов добавил, что уровень инфляции в РФ в 2018 году должен составить 3,7% против 3,2% по итогам 2017 года.

Ранее правительство РФ постановило выделить 5,1 млрд рублей на повышение зарплат федеральным работникам образования, здравоохранения и культуры, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в Краснодарском крае в 2018 году зарплата работников социальной сферы вырастет на 18%.

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