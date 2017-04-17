Минфин решил приватизировать госпакет Новороссийского порта

Минфин рассчитывает в этом году приватизировать госпакет в группе НМТП на бирже и получить около 30 млрд рублей от продажи 20% акций.

Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы ожидаем приватизации НМТП в этом году путем продажи на бирже. В связи с тем, что приватизация ВТБ в этом году маловероятна, есть указание Росимуществу найти замещение. На одну треть планируется заместить НМТП, по остальным двум третям Росимущество предложений пока не вносило», — сказал Моисеев.

Государство планирует продать НМТП почти на 20% дороже текущих рыночных котировок притом, что 14 апреля акции компании подорожали на 5,1%, сообщает «Финам».

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