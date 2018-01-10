Минфин РФ потратил последний триллион рублей из Резервного фонда

Фонд прекратит свое существование с 1 февраля.

Объем Фонда национального благосостояния в декабре сократился на 151,82 млрд рублей — до 3 трлн 752,94 млрд рублей.

В декабре остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России на сумму 7,62 млрд долларов, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов использовали на покрытие дефицита бюджета. Их реализовали за 1 трлн 0,42 млрд рублей, вырученные средства зачислили на единый счет федерального бюджета. На счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки, в результате его ликвидируют.

В декабре в федеральный бюджет зачислили доходы от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России с 15 декабря 2016 года по 15 декабря 2017 года на 652 млн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 января 2018 года размещено 15,65 млрд долларов, 15,14 млрд евро и 3,36 млрд фунтов стерлингов, сообщает «Интерфакс».

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