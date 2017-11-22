Минфин РФ расширит функции полисов ОМС

Ведомство планирует в 2018 году провести реформу системы обязательного медицинского страхования.

Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Планируется, что гражданин с полисом ОМС сможет обслуживаться в любой клинике, включая частные. Также можно будет использовать эту страховку для лечения за границей. Если пациент захочет получить услугу в частной клинике, часть расходов покроет государство по полису, остальное он должен будет оплатить самостоятельно. Это позволит сделать более эффективным расходование средств Фонда ОМС.

Весной Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разработал собственную модель реформы медицинского страхования и передал ее главе фонда «Центр стратегических разработок» Алексею Кудрину. Затем доработанный проект был представлен правительству и Минфину в качестве экспертного предложения. Сейчас ведомство сформировало первичную концепцию по реформе.

На данный момент любая частная клиника уже может вступить в систему ОМС и начать прием граждан по государственным полисам. Однако на практике клиник, принимающих граждан по таким полисам, мало, как и бесплатно оказываемых услуг. Кроме того, по ним невозможна смешанная оплата — когда часть отдает государство, а часть — сам гражданин. Идея Минфина призвана сделать смешанную систему оплаты возможной для любого медучреждения.

«Полис ОМС должен быть не просто пропуском в поликлинику, каковым он сейчас является, а реальным инструментом для софинансирования своих расходов. Скажем, если гражданину полагается по ОМС 100 рублей, чтобы вырвать зуб, но он хочет сделать это в частной клинике, где это стоит дороже, у него должна быть возможность покрыть эти 100 рублей своим обычным медицинским полисом», — рассказал замминистра финансов.

По его словам, гражданин с полисом, во-первых, должен иметь возможность выбора лечебного учреждения. Во-вторых, ему необходимо предоставить доступ к лечению за рубежом. В-третьих, ему нужно позволить оплачивать лечение в частных клиниках. И в-четвертых, он должен иметь возможность требовать должного уровня качества от своей компании, оплачивающей медицинские услуги, сообщают «Известия».

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